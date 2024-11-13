Одне із найдорожчих міст. Скільки зараз коштують квартири у Чернівцях
Ринок нерухомості у Чернівцях залишається одним із найстабільніших у країні. За останні пів року ціни на вторинному ринку залишились незмінними, а на первинному підвищились лише на 3%.
РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, скільки зараз коштує житло у Чернівцях.
- Скільки коштують квартири на вторинному ринку
- Яка вартість житла у новобудовах
- Які ціни на оренду житла
Скільки коштують квартири на вторинному ринку
Чернівці входять у п’ятірку міст із найдорожчою нерухомістю на вторинному ринку. У цьому переліку також Львів, Київ, Ужгород і Вінниця. Вартість 1 кв. м у цьому місті становить 1100 доларів.
В середньому однокімнатні квартири коштують 47 тис. доларів, двокімнатні – 63 тис доларів, трикімнатні – 88 тис. доларів. За останні пів року ціни піднялись на одно- і двокімнатні квартири приблизно на 2 тис. доларів. Найбільше на ринку пропозицій за ціною 45-50 тис. доларів, втім є чимало варіантів за 25-30 тис. доларів.
Вартість "квадрата" нерухомості у різних містах (скриншот сайту ЛУН)
Яка вартість житла у новобудовах
Середня вартість 1 кв. м у новобудовах складає 950 доларів. За останні пів року ціна підвищилась на 3%. А якщо порівнювати із довоєнним періодом, то майже на третину ціни у доларовому еквіваленті, а в гривневому – на половину.
Вартість "квадрату" нерухомості залежить від класу житла:
- економ – 640 доларів
- комфорт – 900 доларів
- преміум – 950 доларів
- бізнес – 1100 доларів
Зараз у Чернівцях у продажу 83 черги у ЖК, 75 черг на етапі будівництва, ще ведуться підготовчі роботи для будівництва 5 котлованів. Зазначимо, що темпи зведення житла цьогоріч знизились більш як вдвічі, у порівнянні із довоєнним періодом.
21 забудовник надає розтермінування, ще у 4 новобудовах можна купити квартиру за іпотечною програмаю "єОселя" та в одній новобудові продають житло на крединих умовах.
Зміна вартості на первинному ринку нерухомості у Чернівцях (скриншот сайту ЛУН)
Які ціни на оренду житла
Попит на оренду житла у місті залишається високим. З травня по липень на ринку спостерігалось різке подорожчання одно- і двокімнатних квартир, далі ціни стабілізувались.
Однокімнатні квартири зараз в середньому здають за 12 500 грн, двокімнатні – 14 500 грн, тркімнатні – 16 600 грн. Найбільше пропозицій у ціновій категорії 14-15 тис. грн, втім можна знайти квартири і за 6-7 тис. грн на місяць.
Ціни на оренду житла у Чернівцях (скриншот сайту ЛУН)
Читайте також про те, що на період новорічних свят традиційно впаде попит на первинному ринку нерухомості, при цьому квартири на вторинному ринку будуть активно продаватись. Також за прогнозами експертів, можна очікувати, що ціни не зазнають різких змін, оскільки зараз нема тенденції до подорожчання нерухомості.
Раніше ми писали про те, що найбільше ціни на нерухомість підскочили у Рівному, там за пів року житло подорожчало на 14%.
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