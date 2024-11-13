Одне із найдорожчих міст. Скільки зараз коштують квартири у Чернівцях

Ринок нерухомості у Чернівцях залишається одним із найстабільніших у країні. За останні пів року ціни на вторинному ринку залишились незмінними, а на первинному підвищились лише на 3%.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, скільки зараз коштує житло у Чернівцях.

Скільки коштують квартири на вторинному ринку

Чернівці входять у п’ятірку міст із найдорожчою нерухомістю на вторинному ринку. У цьому переліку також Львів, Київ, Ужгород і Вінниця. Вартість 1 кв. м у цьому місті становить 1100 доларів.

В середньому однокімнатні квартири коштують 47 тис. доларів, двокімнатні – 63 тис доларів, трикімнатні – 88 тис. доларів. За останні пів року ціни піднялись на одно- і двокімнатні квартири приблизно на 2 тис. доларів. Найбільше на ринку пропозицій за ціною 45-50 тис. доларів, втім є чимало варіантів за 25-30 тис. доларів.

Вартість "квадрата" нерухомості у різних містах (скриншот сайту ЛУН)

Яка вартість житла у новобудовах

Середня вартість 1 кв. м у новобудовах складає 950 доларів. За останні пів року ціна підвищилась на 3%. А якщо порівнювати із довоєнним періодом, то майже на третину ціни у доларовому еквіваленті, а в гривневому – на половину.

Вартість "квадрату" нерухомості залежить від класу житла:

економ – 640 доларів

комфорт – 900 доларів

преміум – 950 доларів

бізнес – 1100 доларів

Зараз у Чернівцях у продажу 83 черги у ЖК, 75 черг на етапі будівництва, ще ведуться підготовчі роботи для будівництва 5 котлованів. Зазначимо, що темпи зведення житла цьогоріч знизились більш як вдвічі, у порівнянні із довоєнним періодом.

21 забудовник надає розтермінування, ще у 4 новобудовах можна купити квартиру за іпотечною програмаю "єОселя" та в одній новобудові продають житло на крединих умовах.

Зміна вартості на первинному ринку нерухомості у Чернівцях (скриншот сайту ЛУН)

Які ціни на оренду житла

Попит на оренду житла у місті залишається високим. З травня по липень на ринку спостерігалось різке подорожчання одно- і двокімнатних квартир, далі ціни стабілізувались.

Однокімнатні квартири зараз в середньому здають за 12 500 грн, двокімнатні – 14 500 грн, тркімнатні – 16 600 грн. Найбільше пропозицій у ціновій категорії 14-15 тис. грн, втім можна знайти квартири і за 6-7 тис. грн на місяць.

Ціни на оренду житла у Чернівцях (скриншот сайту ЛУН)