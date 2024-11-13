Один из самых дорогих городов. Сколько сейчас стоят квартиры в Черновцах

Рынок недвижимости в Черновцах остается одним из самых стабильных в стране. За последние полгода цены на вторичном рынке остались неизменными, а на первичном повысились всего на 3%.

РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, сколько сейчас стоит жилье в Черновцах.

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке

Черновцы входят в пятерку городов с самой дорогой недвижимостью на вторичном рынке. В этом списке также Львов, Киев, Ужгород и Винница. Стоимость 1 кв. м в этом городе составляет 1100 долларов.

В среднем однокомнатные квартиры стоят 47 тыс. долларов, двухкомнатные – 63 тыс долларов, трехкомнатные – 88 тыс. долларов. За последние полгода цены поднялись на одно- и двухкомнатные квартиры примерно на 2 тыс. долларов. Больше всего на рынке предложений по цене 45-50 тыс. долларов, но есть немало вариантов за 25-30 тыс. долларов.

Стоимость "квадрата" недвижимости в разных городах (скриншот сайта ЛУН)

Какая стоимость жилья в новостройках

Средняя стоимость 1 кв. м в новостройках составляет 950 долларов. За последние полгода цена повысилась на 3%. А если сравнивать с довоенным периодом, то почти на треть цены в долларовом эквиваленте, а в гривневом – на половину.

Стоимость "квадрата" недвижимости зависит от класса жилья:

эконом – 640 долларов

комфорт – 900 долларов

премиум – 950 долларов

бизнес – 1100 долларов

Сейчас в Черновцах в продаже 83 очереди в ЖК, 75 очередей на этапе строительства, еще ведутся подготовительные работы по строительству 5 котлованов. Отметим, что темпы строительства в этом году снизились более чем вдвое по сравнению с довоенным периодом.

21 застройщик предоставляет рассрочку, еще в 4 новостройках можно купить квартиру по ипотечной программе "єОселя" и в одной новостройке продают жилье на кредитных условиях.

Изменение стоимости на первичном рынке недвижимости в Черновцах (скриншот сайта ЛУН)

Какие цены на аренду жилья

Спрос на аренду жилья в городе остается высоким. С мая по июль на рынке наблюдалось резкое подорожание одно- и двухкомнатных квартир, далее цены стабилизировались.

Однокомнатные квартиры сейчас в среднем сдают за 12 500 грн, двухкомнатные – 14 500 грн, трехкомнатные – 16 600 грн. Больше всего предложений в ценовой категории 14-15 тыс. грн, но можно найти квартиры и за 6-7 тыс. грн в месяц.

Цены на аренду жилья в Черновцах (скриншот сайта ЛУН)