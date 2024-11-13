Один из самых дорогих городов. Сколько сейчас стоят квартиры в Черновцах
Рынок недвижимости в Черновцах остается одним из самых стабильных в стране. За последние полгода цены на вторичном рынке остались неизменными, а на первичном повысились всего на 3%.
РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, сколько сейчас стоит жилье в Черновцах.
- Сколько стоят квартиры на вторичном рынке
- Какая стоимость жилья в новостройках
- Какие цены на аренду жилья
Сколько стоят квартиры на вторичном рынке
Черновцы входят в пятерку городов с самой дорогой недвижимостью на вторичном рынке. В этом списке также Львов, Киев, Ужгород и Винница. Стоимость 1 кв. м в этом городе составляет 1100 долларов.
В среднем однокомнатные квартиры стоят 47 тыс. долларов, двухкомнатные – 63 тыс долларов, трехкомнатные – 88 тыс. долларов. За последние полгода цены поднялись на одно- и двухкомнатные квартиры примерно на 2 тыс. долларов. Больше всего на рынке предложений по цене 45-50 тыс. долларов, но есть немало вариантов за 25-30 тыс. долларов.
Стоимость "квадрата" недвижимости в разных городах (скриншот сайта ЛУН)
Какая стоимость жилья в новостройках
Средняя стоимость 1 кв. м в новостройках составляет 950 долларов. За последние полгода цена повысилась на 3%. А если сравнивать с довоенным периодом, то почти на треть цены в долларовом эквиваленте, а в гривневом – на половину.
Стоимость "квадрата" недвижимости зависит от класса жилья:
- эконом – 640 долларов
- комфорт – 900 долларов
- премиум – 950 долларов
- бизнес – 1100 долларов
Сейчас в Черновцах в продаже 83 очереди в ЖК, 75 очередей на этапе строительства, еще ведутся подготовительные работы по строительству 5 котлованов. Отметим, что темпы строительства в этом году снизились более чем вдвое по сравнению с довоенным периодом.
21 застройщик предоставляет рассрочку, еще в 4 новостройках можно купить квартиру по ипотечной программе "єОселя" и в одной новостройке продают жилье на кредитных условиях.
Изменение стоимости на первичном рынке недвижимости в Черновцах (скриншот сайта ЛУН)
Какие цены на аренду жилья
Спрос на аренду жилья в городе остается высоким. С мая по июль на рынке наблюдалось резкое подорожание одно- и двухкомнатных квартир, далее цены стабилизировались.
Однокомнатные квартиры сейчас в среднем сдают за 12 500 грн, двухкомнатные – 14 500 грн, трехкомнатные – 16 600 грн. Больше всего предложений в ценовой категории 14-15 тыс. грн, но можно найти квартиры и за 6-7 тыс. грн в месяц.
Цены на аренду жилья в Черновцах (скриншот сайта ЛУН)
Читайте также о том, что на период новогодних праздников традиционно упадет спрос на первичном рынке недвижимости, при этом квартиры на вторичном рынке будут активно продаваться. Также по прогнозам экспертов, можно ожидать, что цены сильно не изменятся, поскольку сейчас нет тенденции к подорожанию недвижимости.
Ранее мы писали о том, что больше всего цены на недвижимость подскочили в Ровно, там за пол года жилье подорожало на 14%.
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