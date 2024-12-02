Один из самых дорогих городов. Какие цены на жилье в Луцке и как изменился рынок за полгода
Цены на рынке недвижимости в Луцке остаются одними из самых высоких в Украине. За последние полгода стоимость жилья в новостройках выросла еще на 5% в долларовом эквиваленте, а вот на вторичном рынке осталась без изменений.
РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, сколько стоят квартиры в Луцке.
- Какая стоимость квартир на вторичном рынке
- Сколько стоит жилье в новостройках
- Какие цены на аренду жилья
Какая стоимость квартир на вторичном рынке
Луцк считается условно безопасным городом, поэтому спрос на недвижимость там остается высоким. Сейчас "квадрат" жилья на вторичном рынке стоит 1 050 долларов, при этом цена остается стабильной в течение последних полугода.
Цены на жилье:
- однокомнатная квартира – 45 700 долларов
- двухкомнатная квартира – 59 900 долларов
- трехкомнатная квартира – 69 900 долларов
Больше всего на рынке предложений однокомнатных квартир по цене 40-45 тыс. долларов, хотя есть варианты также от 65 тыс. долларов.
В этом году больше всего цены "скакали" на трехкомнатные квартиры. Максимально высокая стоимость была в январе и июне – 75 тыс. долларов, самой низкой цена была в июле и октябре – 65 тыс. долларов.
По данным совместного исследования ЛУН и Work.ua, для того чтобы заработать на однокомнатную квартиру в Луцке, придется откладывать в среднем всю зарплату за 8,6 года, на двухкомнатную квартиру – 11,2 года, трехкомнатную – 12,9 года.
Добавим также, что Луцк входят в 7-ку городов с самой дорогой недвижимостью в Украине. В этом списке также: Львов, Киев, Ужгород, Черновцы, Винница, Ровно.
Цены на недвижимость на вторичном рынке (скриншот сайта ЛУН)
Сколько стоит жилье в новостройках
За последние полгода цены в новостройках Луцка выросли на 5% в долларовом эквиваленте. Теперь 1 кв. м стоит в среднем 870 долларов. Для сравнения, до полномасштабной войны стоимость составляла 700 долларов.
Цены на недвижимость зависят от класса жилья:
- комфорт – 830 долларов
- премиум – 930 долларов
- бизнес – 960 долларов
- эконом – мало данных на рынке
Сейчас в Луцке 26 очередей новостроек в продаже, 15 очередей на этапе строительства. При этом темпы строительства жилья в городе достигли довоенных показателей. Приобрести недвижимость можно у 6 застройщиков по ипотечной программе "єОселя", еще у 8 – действует рассрочка, а у 1 – кредитная программа.
Цены в Луцке на недвижимость на первичном рынке (скриншот сайта ЛУН)
Какие цены на аренду жилья
Цены на аренду жилья в городе не изменились за последние полгода. В среднем одно- и двухкомнатные квартиры сдают по 15 тыс. грн в месяц. Данных о трехкомнатных сейчас нет. При этом статистика ЛУН показывает, что на аренду жилья у горожан идет 81% заработной платы.
Для сравнения самые высокие цены на аренду жилья сейчас в Ужгороде, Львове и Киеве. Там однокомнатные квартиры сдают по 18 700 грн, 17 000 и 16 500 грн, соответственно.
Рынок аренды в Луцке (скриншот сайта ЛУН)
Недавно мы писали, что цены на аренду однокомнатных квартир за последние полгода в Украине в большинстве городов не изменились. Стоимость снизилась только в Запорожье и Днепре на 6-13%, в то время как в Одессе она повысилась на 23%. Также аренда подорожала в Ивано-Франковске, Львове, Киеве и Хмельницком.
Читайте также о том, что того чтобы, купить однокомнатную квартиру в Украине, нужно в среднем откладывать всю зарплату от 2,8 до 10 лет, в зависимости от города расположения жилья. Такие данные показало совместное исследование ЛУН и Work.ua.
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