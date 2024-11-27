Одне із найдешевших міст на заході. Які зараз ціни на квартири у Тернополі

Ринок нерухомості у Тернополі є одним із найстабільніших в Україні. За останні пів року ціни на житло у новобудовах зросли тільки на 3%, а на вторинному ринку впали на 2%. Для порівняння ціни у сусідньому Рівному за аналогічний період підскочили на 11-12%.
РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, скільки коштують квартири у Тернополі.
Ціни на нерухомість у Тернополі належать до середнього сегмента. Зараз 1 кв. м там продають за 860 доларів. Вартість за останні пів року знизилась на 2%.
Які ціни на житло:
Спільне дослідження ЛУН та Wokr.ua показує, що в середньому, щоб заробити на однокімнатну квартиру у Тернополі, треба відкладати усю зарплату протягом 6,3 року, на двокімнатну – 9,2 року, трикімнатну – 10,2 року.
Зазначимо, що найдорожча нерухомість зараз у Львові, Києві та Ужгороді. Там "квадрат" коштує 1 500, 1 470 та 1 270 доларів, відповідно. Найдешевше житло у Херсоні, Запоріжжі, Харкові, Сумах, там 1 кв. м продають за 480, 500 та по 580 доларів, відповідно.
Ціна на квартири у новобудовах в Тернополі за останні пів року зросла на 3% у доларовому еквіваленті. Зараз 1 кв. м продають за 710 доларів. Це суттєво дешевше, ніж в інших містах на заході України. Нижча ціна лише у Хмельницькому – 670 доларів. До початку великої війни "квадрат" такої нерухомості у Тернополі в середньому коштував 610 доларів.
Ціни у новобудовах залежать від класу житла:
Зараз у місті 99 черг ЖК у продажу, 81 черга – на етапі будівництва і ще ведуться підготовчі роботи з будівництва 13 котлованів. 28 забудовників надають розтермінування, ще у 12 можна купити квартиру за іпотечною програмою "єОселя".
Додамо, що порівняно із минулим роком, темпи зведення житла у Тернополі знизились майже втричі.
Ціни на оренду в Тернополі залишаються стабільними протягом останніх пів року. Однокімнатні квартири в середньому здають за 10 тис. грн, двокімнатні та трикімнатні квартири – за 12,5 грн. У жовтні спостерігалось стрімке підвищення ціни на трикімнатні квартири, але далі вартість знову опустилась.
Найбільше на ринку пропозицій про здачу в оренду однокімнатних квартир за ціною 8-10 тис. грн.
Нещодавно ми писали про те, що в середньому в Україні треба відкладати усю зарплату від 2,8 до 10 років, щоб купити однокімнатну квартиру. До таких висновків дійшли експерти ЛУН та Work.ua на основі своїх підрахунків. Найшвидше заробити на житло у Херсоні, там однокімнатні квартири коштують 16 тис. доларів. Найдовше відкладати на житло у Львові, там однокімнатні квартири в середньому продають за 65 тис. доларів.
Читайте також про те, що під час війни стало вигідніше купувати житло на вторинному ринку, оскільки ремонт обходиться дорого і ще додатково виникають труднощі із тим, що немає достатньо майстрів. До повномасштабного вторгнення було вигідніше купувати житло на первинному ринку.
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