Одне із найдешевших міст на заході. Які зараз ціни на квартири у Тернополі

Скільки коштують квартири на вторинному ринку

Ціни на нерухомість у Тернополі належать до середнього сегмента. Зараз 1 кв. м там продають за 860 доларів. Вартість за останні пів року знизилась на 2%.

Які ціни на житло:

однокімнатні – 36 500 доларів

двокімнатні – 53 000 доларів

трикімнатні – 63 000 доларів

Спільне дослідження ЛУН та Wokr.ua показує, що в середньому, щоб заробити на однокімнатну квартиру у Тернополі, треба відкладати усю зарплату протягом 6,3 року, на двокімнатну – 9,2 року, трикімнатну – 10,2 року.

Зазначимо, що найдорожча нерухомість зараз у Львові, Києві та Ужгороді. Там "квадрат" коштує 1 500, 1 470 та 1 270 доларів, відповідно. Найдешевше житло у Херсоні, Запоріжжі, Харкові, Сумах, там 1 кв. м продають за 480, 500 та по 580 доларів, відповідно.

Ціни на однокімнатні квартири у різних містах України (скриншот сайту ЛУН)

Які ціни у новобудовах

Ціна на квартири у новобудовах в Тернополі за останні пів року зросла на 3% у доларовому еквіваленті. Зараз 1 кв. м продають за 710 доларів. Це суттєво дешевше, ніж в інших містах на заході України. Нижча ціна лише у Хмельницькому – 670 доларів. До початку великої війни "квадрат" такої нерухомості у Тернополі в середньому коштував 610 доларів.

Ціни у новобудовах залежать від класу житла:

комфорт – 650 доларів

економ – 660 доларів

бізнес – 920 доларів

преміум – 1 100 доларів

Зараз у місті 99 черг ЖК у продажу, 81 черга – на етапі будівництва і ще ведуться підготовчі роботи з будівництва 13 котлованів. 28 забудовників надають розтермінування, ще у 12 можна купити квартиру за іпотечною програмою "єОселя".

Додамо, що порівняно із минулим роком, темпи зведення житла у Тернополі знизились майже втричі.

Графік зміни цін на нерухомість на первинному ринку у Тернополі (скриншот сайту ЛУН)

Яка вартість оренди

Ціни на оренду в Тернополі залишаються стабільними протягом останніх пів року. Однокімнатні квартири в середньому здають за 10 тис. грн, двокімнатні та трикімнатні квартири – за 12,5 грн. У жовтні спостерігалось стрімке підвищення ціни на трикімнатні квартири, але далі вартість знову опустилась.

Найбільше на ринку пропозицій про здачу в оренду однокімнатних квартир за ціною 8-10 тис. грн.

Пропозиції на ринку оренди у Тернополі (скриншот сайту ЛУН)