Один из самых дешевых городов на западе. Какие сейчас цены на квартиры в Тернополе

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке

Цены на недвижимость в Тернополе относятся к среднему сегменту. Сейчас 1 кв. м там продают за 860 долларов. Стоимость за последние полгода снизилась на 2%.

Какие цены на жилье:

однокомнатные – 36 500 долларов

двухкомнатные – 53 000 долларов

трехкомнатные – 63 000 долларов

Совместное исследование ЛУН и Wokr.ua показывает, что в среднем, чтобы заработать на однокомнатную квартиру в Тернополе, нужно откладывать всю зарплату в течение 6,3 лет, на двухкомнатную – 9,2 года, трехкомнатную – 10,2 года.

Добавим, что самая дорогая недвижимость сейчас во Львове, Киеве и Ужгороде. Там "квадрат" стоит 1 500, 1 470 и 1 270 долларов, соответственно. Самое дешевое жилье в Херсоне, Запорожье, Харькове, Сумах, там 1 кв. м продают за 480, 500 и по 580 долларов, соответственно.

Цены на однокомнатные квартиры в разных городах Украины (скриншот сайта ЛУН)

Какие цены в новостройках

Цена на квартиры в новостройках в Тернополе за последние полгода выросла на 3% в долларовом эквиваленте. Теперь 1 кв. м продают за 710 долларов. Это значительно дешевле, чем в других городах на западе Украины. Более низкая цена только в Хмельницком – 670 долларов. К началу великой войны "квадрат" такой недвижимости в Тернополе в среднем стоил 610 долларов.

Цены в новостройках зависят от класса жилья:

комфорт – 650 долларов

эконом – 660 долларов

бизнес – 920 долларов

премиум – 1 100 долларов

Сейчас в городе 99 очередей ЖК в продаже, 81 очередь – на этапе строительства и еще ведутся подготовительные работы по строительству 13 котлованов. 28 застройщиков предоставляют рассрочку, еще у 12 можно купить квартиру по ипотечной программе "єОселя".

Добавим, что по сравнению с прошлым годом темпы строительства жилья в Тернополе снизились почти втрое.

График изменения цен на недвижимость на первичном рынке в Тернополе (скриншот сайта ЛУН)

Какая стоимость аренды

Цены на аренду в Тернополе остаются стабильными за последние полгода. Однокомнатные квартиры в среднем сдают по 10 тыс. грн, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры – за 12,5 грн. В октябре наблюдалось стремительное повышение цены на трехкомнатные квартиры, но дальше стоимость снова опустилась.

Больше всего на рынке предложений о сдаче в аренду однокомнатных квартир по цене 8-10 тыс. грн.

Предложения на рынке аренды в Тернополе (скриншот сайта ЛУН)