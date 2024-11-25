Одне із найбезпечніших міст. Скільки зараз коштує житло в Івано-Франківську

Івано-Франківськ залишається одним із найбезпечніших міст в Україні, відповідно там попит на житло залишається високим. За останні пів року вартість нерухомості у доларовому еквіваленті на вторинному ринку зросла на 3%, на первинному – на 4%, а ціни на оренду злетіли на 26% у гривневому еквіваленті.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, скільки коштує житло в Івано-Франківську.

Скільки коштує нерухомість на вторинному ринку

Ціни на нерухомість в Івано-Франківську належать до середнього сегмента, у порівнянні з іншими містами України. Найдорожче житло у Львові та Києві – там "квадрат" нерухомості коштує 1 500 та 1 470 доларів, відповідно. Найдешевше – у Херсоні та Запоріжжі, по 450 та 500 доларів за 1 кв. м.

В Івано-Франківську зараз "квадрат" нерухомості на вторинному ринку коштує 890 доларів. За останні пів року ціна підвищилась на 3%.

Скільки коштують квартири:

однокімнатна – 36 900 доларів

двокімнатна – 52 500 доларів

трикімнатна – 68 000 доларів

За даними спільного дослідження ЛУН та Work.ua, в середньому, щоб купити квартиру в Івано-Франківську, доведеться відкладати зарплату протягом 6,1 року.

Додамо, що ціни на нерухомість на вторинному ринку підскочили майже на 5 тис. доларів у лютому 2024 року і з того часу залишаються відносно стабільними.

Ціни на вторинному ринку у різних містах України (скриншот сайту ЛУН)

Які ціни на квартири у новобудовах

За останні пів року ціна нерухомість на первинному ринку зросло на 4%. Зараз 1 кв. м коштує 820 доларів. Зазначимо, що до війни вартість становила 510 доларів.

Ціни на первинці залежать від класу житла:

економ – 650 доларів

комфорт – 800 доларів

бізнес – 900 доларів

преміум – 1 200 доларів

Зараз у місті у продажу 63 новобудови (182 черги в ЖК у продажу, 147 черг на етапі будівництва, ще ведуться підготовчі роботи 5 котлованів). 42 забудовники надають розтермінування, у 14 можна купити житло за державною іпотечною програмою "єОселя", в одного – взяти квартиру у кредит.

Додамо, що у 2024-му темпи зведення житла майже вдвічі нижчі, ніж торік.

Зміна цін на новобудови в Івано-Франківську (скриншот сайту ЛУН)

Яка вартість оренди у місті

Оренда житла в Івано-Франківську за останні пів року зросла на 26%. Згідно зі спільним дослідженням ЛУН та Work.ua, в середньому 70% зарплати містян йде на оплату зйомної квартири.

Скільки коштує оренда:

однокімнатна квартира – 14 500 грн

двокімнатна квартира – 16 600 грн

трикімнатна квартира – 18 700 грн

Плавне зростання цін на оренду розпочалося у липні, найбільше з того часу подорожчали трикімнатні квартири – майже на 3 700 грн.

Зміна ціни на оренду житла в Івано-Франківську (скриншот сайту ЛУН)