Одне із найбезпечніших міст. Скільки зараз коштує житло в Івано-Франківську
Івано-Франківськ залишається одним із найбезпечніших міст в Україні, відповідно там попит на житло залишається високим. За останні пів року вартість нерухомості у доларовому еквіваленті на вторинному ринку зросла на 3%, на первинному – на 4%, а ціни на оренду злетіли на 26% у гривневому еквіваленті.
РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, скільки коштує житло в Івано-Франківську.
- Скільки коштує нерухомість на вторинному ринку
- Які ціни на квартири у новобудовах
- Яка вартість оренди у місті
Скільки коштує нерухомість на вторинному ринку
Ціни на нерухомість в Івано-Франківську належать до середнього сегмента, у порівнянні з іншими містами України. Найдорожче житло у Львові та Києві – там "квадрат" нерухомості коштує 1 500 та 1 470 доларів, відповідно. Найдешевше – у Херсоні та Запоріжжі, по 450 та 500 доларів за 1 кв. м.
В Івано-Франківську зараз "квадрат" нерухомості на вторинному ринку коштує 890 доларів. За останні пів року ціна підвищилась на 3%.
Скільки коштують квартири:
- однокімнатна – 36 900 доларів
- двокімнатна – 52 500 доларів
- трикімнатна – 68 000 доларів
За даними спільного дослідження ЛУН та Work.ua, в середньому, щоб купити квартиру в Івано-Франківську, доведеться відкладати зарплату протягом 6,1 року.
Додамо, що ціни на нерухомість на вторинному ринку підскочили майже на 5 тис. доларів у лютому 2024 року і з того часу залишаються відносно стабільними.
Ціни на вторинному ринку у різних містах України (скриншот сайту ЛУН)
Які ціни на квартири у новобудовах
За останні пів року ціна нерухомість на первинному ринку зросло на 4%. Зараз 1 кв. м коштує 820 доларів. Зазначимо, що до війни вартість становила 510 доларів.
Ціни на первинці залежать від класу житла:
- економ – 650 доларів
- комфорт – 800 доларів
- бізнес – 900 доларів
- преміум – 1 200 доларів
Зараз у місті у продажу 63 новобудови (182 черги в ЖК у продажу, 147 черг на етапі будівництва, ще ведуться підготовчі роботи 5 котлованів). 42 забудовники надають розтермінування, у 14 можна купити житло за державною іпотечною програмою "єОселя", в одного – взяти квартиру у кредит.
Додамо, що у 2024-му темпи зведення житла майже вдвічі нижчі, ніж торік.
Зміна цін на новобудови в Івано-Франківську (скриншот сайту ЛУН)
Яка вартість оренди у місті
Оренда житла в Івано-Франківську за останні пів року зросла на 26%. Згідно зі спільним дослідженням ЛУН та Work.ua, в середньому 70% зарплати містян йде на оплату зйомної квартири.
Скільки коштує оренда:
- однокімнатна квартира – 14 500 грн
- двокімнатна квартира – 16 600 грн
- трикімнатна квартира – 18 700 грн
Плавне зростання цін на оренду розпочалося у липні, найбільше з того часу подорожчали трикімнатні квартири – майже на 3 700 грн.
Зміна ціни на оренду житла в Івано-Франківську (скриншот сайту ЛУН)
Раніше ми розповідали про те, що одним із найстабільніших залишається ринок нерухомості у Вінниці. За останні пів року там вартість квартир у новобудовах зросла на 1% у доларовому еквіваленті, а на вторинному ринку впала на 2%.
Читайте також про те, що сильно подорожчали новобудови у Черкасах. За останні пів року ціни там злетіли на 11% у гривневому еквіваленті. Зараз в середньому 1 кв. м у новобудовах коштує 720 доларів.
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