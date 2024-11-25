Один из самых безопасных городов. Сколько сейчас стоит жилье в Ивано-Франковске

Ивано-Франковск остается одним из самых безопасных городов в Украине, соответственно, там спрос на жилье остается высоким. За последние полгода стоимость недвижимости в долларовом эквиваленте на вторичном рынке выросла на 3%, на первичном – на 4%, а цены на аренду взлетели на 26% в гривневом эквиваленте.

РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, сколько стоит жилье в Ивано-Франковске.

Сколько стоит недвижимость на вторичном рынке

Цены на недвижимость в Ивано-Франковске относятся к среднему сегменту по сравнению с другими городами Украины. Самое дорогое жилье во Львове и Киеве – там "квадрат" недвижимости стоит 1 500 и 1 470 долларов, соответственно. Дешевле всего – в Херсоне и Запорожье, по 450 и 500 долларов за 1 кв. м.

В Ивано-Франковске сейчас "квадрат" недвижимости на вторичном рынке стоит 890 долларов. За последние полгода цена повысилась на 3%.

Сколько стоят квартиры:

однокомнатная – 36 900 долларов

двухкомнатная – 52 500 долларов

трехкомнатная – 68 000 долларов

По данным совместного исследования ЛУН и Work.ua, в среднем, чтобы купить квартиру в Ивано-Франковске, придется откладывать зарплату в течение 6,1 лет.

Добавим, что цены на недвижимость на вторичном рынке подскочили почти на 5 тыс. долларов в феврале 2024 года и с тех пор остаются относительно стабильными.

Цены на вторичном рынке в разных городах Украины (скриншот сайта ЛУН)

Какие цены на квартиры в новостройках

За последние полгода стоимость недвижимости на первичном рынке выросла на 4%. Теперь 1 кв. м стоит 820 долларов. Отметим, что до войны стоимость составляла 510 долларов.

Цены на первичке зависят от класса жилья:

эконом – 650 долларов

комфорт – 800 долларов

бизнес – 900 долларов

премиум – 1 200 долларов

Сейчас в городе в продаже 63 новостройки (182 очереди в ЖК в продаже, 147 очередей на этапе строительства, еще ведутся подготовительные работы 5 котлованов). 42 застройщика предоставляют рассрочку, у 14 можно купить жилье по государственной ипотечной программе "эОселя", у одного – взять квартиру в кредит.

Добавим, что в 2024-м темпы строительства жилья почти вдвое ниже, чем в прошлом году.

Изменение цен на новостройки в Ивано-Франковске (скриншот сайта ЛУН)

Какая стоимость аренды в городе

Аренда жилья в Ивано-Франковске за последние полгода выросла на 26%. Согласно совместному исследованию ЛУН и Work.ua, в среднем 70% зарплаты горожан идет на оплату съемной квартиры.

Сколько стоит аренда:

однокомнатная квартира – 14 500 грн

двухкомнатная квартира – 16 600 грн

трехкомнатная квартира – 18 700 грг

Плавный рост цен на аренду начался в июле, больше всего с тех пор подорожали трехкомнатные квартиры – почти на 3 700 грн.

Изменение цены на аренду жилья в Ивано-Франковске (скриншот сайта ЛУН)