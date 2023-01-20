ua ru
Пт, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Одне з головних завдань бізнесу зараз забезпечити робочі місця, - Ємченко

Новость на русском →
П'ятниця 20 січня 2023 12:53
Одне з головних завдань бізнесу зараз забезпечити робочі місця, - Ємченко Фото: Наталя Ємченко (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Завдання бізнесу сьогодні, окрім прямої матеріальної допомоги ЗСУ, забезпечувати умови для повернення військових до мирного життя - зберігати і створювати нові робочі місця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора зі зв'язків із громадськістю та комунікацій SCM Наталю Ємченко під час дискусії НВ.

"Військові хочуть знати, що їх чекають і їм є куди повертатися. Вони кажуть це і про дім, і про роботу. Особливо це стосується не кадрових військових. Їм важливо знати, що у них є робота. Їм важливо знати, що міста, в яких вони жили, де живуть їх рідні, що там є життя з базовими сервісами. Для них дуже важливо знати, що в тих містах і селах, звідки вони родом, все добре і це велике завдання для бізнесу", - зазначила Ємченко.

Вона також заявила, що бізнесу важливо розраховувати на тривалу підтримку збройних сил і мати для цього резерви й запас міцності.

"І звичайно, важлива пряма матеріально допомага ЗСУ. Там де держава не встигає. Ми також це робимо. Ми зробили для цього окрему ініціативу "Сталевий фронт Ріната Ахметова", - зазначила директорка з комунікацій SCM.

За її словами, бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" з початку війни передали на допомогу ЗСУ та гуманітарні цілі понад 4,3 млрд грн.

Нагадаємо, нещодавно Рінат Ахметов в рамках ініціативи "Серце Азовсталі" виділив 1 млрд грн ($25 млн) на лікування й реабілітацію захисників Маріуполя, а також допомогу сім’ям загиблих оборонців міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
бизнес Вторгнення Росії до України
NEWS
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна