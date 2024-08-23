Одна з найбільших нафтових компаній РФ стала збитковою, - ЗМІ

Як пише видання, в останніх своїх звітах "Сургутнефтегаз" опублікувала лише виручку, собівартість продажів, комерційні та управлінські витрати, а також доходи від "дочірніх" підприємств. А ось наявні в компанії довгострокові та короткострокові позики, обсяг активів, запаси готівки та навіть статутний капітал було позначено як "секретно".

Однак з доступної інформації випливає, що чистий прибуток компанії за півроку зменшився у 6 разів, до 139,9 млрд рублів, а прибуток до оподаткування становив 168,7 млрд рублів. Він також знизився вшестеро.

Цікаво і те, що "Сургутнефтегаз" вже декілька десятиліть приховує своїх власників. Водночас компанія збирала на рахунках валют та нікуди її не інвестувала. До початку повномасштабної війни РФ проти України "Сургутнефтегаз" мав у резервах близько 50 мільярдів доларів.

"Сургутнефтегаз" - одна з найбільших нафтових компаній Росії, заснована в 1993 році. Компанія спеціалізується на видобутку, переробці та реалізації нафти, а також на виробництві нафтопродуктів і природного газу. Її основні активи зосереджені в Західному Сибіру, де знаходяться багаті нафтові родовища. Компанія також контролює кілька нафтопереробних заводів і володіє власною мережею заправок.

Варто зазначити, що "Сургутнефтегаз" - четверта за обсягами видобутку та перша за обсягом готівки на рахунках нафтова компанія Російської Федерації.

Росія засекретила офіційні дані про видобуток нафти

Росія засекретила дані про видобуток нафти на тлі західних санкцій через війну проти України, залишивши для спостереження лише кілька показників — морський експорт і внутрішні нафтопереробні заводи.

Москва змінила спосіб надання даних для оцінок ОПЕК+, що ускладнило незалежну оцінку скорочень видобутку. Міністерство енергетики тепер звітує в барелях на день, використовуючи коефіцієнт тонна-барель на нижньому кінці традиційних значень.

У липні експорт російської нафти з основних західних портів знизився до найнижчого рівня за останні майже 20 місяців. Найбільше помітне скорочення постачань до Китаю.

А станом на 5 серпня ціни на нафту впали до семимісячного мінімуму. Причиною цьому стало зростання напруженості на Близькому Сході.

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