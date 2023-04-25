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Одна умова. Кулеба розповів, які мирні плани готова розглядати Україна

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Україна, Вівторок 25 квітня 2023 23:20
Одна умова. Кулеба розповів, які мирні плани готова розглядати Україна Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (GettyImage)
Автор: Каріна Левицька

Україна готова розглядати будь-який мирний план, якщо для нього не потрібно йти на територіальні поступки на користь РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Дмитра Кулеби в ефірі телеканалу CNN.

"Ми готові обговорювати будь-який мирний план, який не приведе до заморожування конфлікту або до територіальної поступки з боку України", - сказав глава МЗС , припускаючи, що мирний план бразильського президента Луїса Інасіу Лули може не вдатися.

Він наголосив, що у пошуках мирного плану на карту поставлено безпечне майбутнє українського народу.

Нагадаємо, президент Бразилії запропонував поступитись Кримом Росії, аби заспокоїти її.

Пізніше голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель запропонував бразильським чиновникам відвідати Київ перед тим, як пропонувати мирні ініціативи щодо завершення війни Росії проти України.

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