Одна умова. Кулеба розповів, які мирні плани готова розглядати Україна

"Ми готові обговорювати будь-який мирний план, який не приведе до заморожування конфлікту або до територіальної поступки з боку України", - сказав глава МЗС , припускаючи, що мирний план бразильського президента Луїса Інасіу Лули може не вдатися.

“Any peace plan that does not lead to freezing the conflict or Ukraine ceding territory to Russia, we are ready to discuss,” says Ukraine’s FM @DmytroKuleba, suggesting Lula’s peace plan might fall short. “What is at stake here is... the secure, safe future of our people.” pic.twitter.com/davc27jM4N