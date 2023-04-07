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Позиція України незмінна. МЗС розкритикувало "мирний план" президента Бразилії

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П'ятниця 07 квітня 2023 12:52
Позиція України незмінна. МЗС розкритикувало "мирний план" президента Бразилії Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував поступитись Кримом Росії, аби заспокоїти її. Україна не планує йти на територіальні поступки з країною-окупантом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

Крим заради "спокою"

За словами Лули да Сілва, він планує особисто обговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном пропозицію про "відмову" України від Криму.

"Президент Росії Володимир Путін не може захопити територію України. Можливо, ми обговоримо Крим. Але те, що він захопив додатково, він має переглянути", - розповів президент.

Також Лули да Сілва відзначив, що президент України Володимир Зеленський нібито "не може хотіти всього", оскільки "світ потребує спокою".

Позиція України незмінна

"Маємо чітко зазначити: Україна не торгує своїми територіями. Немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому ми маємо поступатися хоча б сантиметром української землі", - пише Ніколенко.

За словами речника МЗС, зусилля задля відновлення миру в Україні повинні базуватись на повазі до суверенітету та повного відновлення територіальної цілісності нашої країни відповідно до принципів Статуту ООН.

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