Одна та дві черги: "Укренерго" встановило обмеження на 5 грудня

Завтра, 5 грудня, час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

06:00 – 07:00 - одна черга відключень;

07:00 – 20:00 - дві черги відключень;

20:00 – 22:00 - одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки будуть діяти з 05:00 до 23:00.

В "Укренерго" нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень - це пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки Росії 28 листопада.

Наразі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Також варто зауважити, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Саме тому актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні можна дізнатись на сайті чи офіційних сторінках обленерго.