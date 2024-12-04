Одна та дві черги: "Укренерго" встановило обмеження на 5 грудня

В Україні у середу, 5 грудня, продовжують діяти графіки відключення електроенергії. Світло вимикатимуть в однієї та двох груп одночасно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Завтра, 5 грудня, час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:
Для промисловості та бізнесу графіки будуть діяти з 05:00 до 23:00.
В "Укренерго" нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень - це пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки Росії 28 листопада.
Наразі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
Також варто зауважити, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Саме тому актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні можна дізнатись на сайті чи офіційних сторінках обленерго.
Як розповів заступник глави Міненерго Микола Колесник, наразі вдалося уникнути катастрофічного сценарію в енергосистемі. Чиновник додав, що відновлювальні роботи ведуться цілодобово.
Про те, як довго можуть тривати жорсткі графіки відключення світла, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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