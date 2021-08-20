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Исландия примет участие в саммите Крымской платформы

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Киев, Пятница 20 августа 2021 13:19
Исландия примет участие в саммите Крымской платформы Фото: Исландия примет участие в саммите Крымской платформы (facebook .com/kyivcity.gov.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Исландия примет участие в учредительном саммите Крымской платформы. Страна будет представлена послом Исландии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовкву во время брифинга.

"Появилась еще одна страна, которая подтвердила свое участие в саммите Крымской платформы. Это Исландия ... она будет представлена послом Исландии в Украине. Таким образом у нас на сегодня есть 45 иностранных делегаций, которые будут представлены на саммите", - сказал он.

Жовква добавил, что до конца этого дня ожидается еще одна страна, которая подтвердит свой уровень представительства на саммите Крымской платформы.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба огласил полный список стран-участниц крымской платформы.

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