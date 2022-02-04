UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Одна из стран Евросоюза блокирует вступление Украины в КиберНАТО, - Данилов

Автор: Анна Полисученко

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет о блокировании вступления Украины в КиберНАТО. Это исходит от одной из стран Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова в эфире программы "Право на владу".

"Есть такая организация - КиберНАТО. Мы подали туда все документы, прошли все верификации. Там, как в НАТО, консенсусом принимается решение. Так вот одна из важных европейских стран нам отказала в участии в этой организации", - заявил он.

Данилов отметил, что блокирование вступления происходит несмотря на то, "что у нас восьмой год война с РФ, у нас постоянные кибератаки".

"Это страна Евросоюза, наши соседи. Они нам отказали", - добавил глава СНБО.

Ранее мы писали, что Данилов рассказал, как будут действовать власти в случае вторжения России.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОАлексей Данилов