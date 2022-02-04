Одна з країн Євросоюзу блокує вступ України в Кібернато, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє про блокування вступу України в КіберНАТО. Це виходить від однієї з країн Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Данілова в ефірі програми "Право на владу" .

"Є така інституція - КіберНАТО. Ми подали туди всі документи, пройшли всі верифікації. Там, як в НАТО, консенсусом приймається рішення. Так ось одна з важливих європейських країн нам відмовила в участі в цій організації", - заявив він.

Данилов зазначив, що блокування вступу відбувається незважаючи на те, "що у нас восьмий рік війна з РФ, у нас постійні кібератаки".

"Це країна Євросоюзу, наші сусіди. Вони нам відмовили", - додав глава РНБО.