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Ни одна школа или детский сад не закрыты на карантин в Киеве, - Кличко

Автор: РБК-Украина

Все школы и детские сады столицы работают. На карантин не закрыто ни одно учреждение.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"На сегодняшний день в городе работают все школы. Ни одна из них не закрыта на карантин. На дистанционном обучении находится один класс в одной из школ. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 108. Также болеют 89 педагогов", - сообщил Кличко.

Он напомнил, что с понедельника все коммунальные школы города возобновили учебу в обычном режиме. И отметил, что все учреждения имеют четкий алгоритм действий в случае выявления больных в них. А принимать решение о закрытии школы или садика на карантин может руководство учреждения по рекомендации санитарных врачей.

"В детских садах - из-за выявленных случаев вируса - временно закрыты 38 групп в 34 садах. Ни один детсад не находится на карантине. Наполненность детей в детсадах - более 60 процентов. Обращаюсь к родителям: постоянно напоминайте детям о правилах, которые нужно соблюдать. Также при наличии признаков заболевания у детей - не отправляйте их в школу, не ведите в садик. Сразу обращайтесь к врачу!" - подчеркнул Кличко.

Напомним, после завершения жесткого карантина в Украине разрешена полноценная работа заведений общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования. Университеты и ПТУ можно будет посещать только группами из не более 20 человек.

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