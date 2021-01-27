Усі школи й дитячі садки столиці працюють. На карантин не зачинено жоден із закладів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн брифінгу.

"На сьогодні у місті працюють всі школи. Жодна з них не зачинена на карантин. На дистанційному навчанні перебуває один клас в одній зі шкіл. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві - 108. Також хворіють 89 педагогів", - повідомив Кличко.

Він нагадав, що з понеділка всі комунальні школи міста відновили навчання у звичайному режимі. Та зазначив, що всі заклади мають чіткий алгоритм дій у випадку виявлення хворих у них. А ухвалювати рішення про закриття школи або садочка на карантин може керівництво закладу за рекомендації санітарних лікарів.

"У дитячих садочках - через виявлені випадки вірусу - тимчасово закриті 38 груп у 34 садках. Жоден садочок не перебуває на карантині. Наповненість дітей у дитсадках - понад 60 відсотків. Звертаюся до батьків: постійно нагадуйте дітям про правила, яких потрібно дотримуватися. Також при ознаках захворювання у дітей - не відправляйте їх до школи, не ведіть у садок. Одразу звертайтеся до лікаря!" - наголосив Кличко.

Нагадаємо, після завершення жорсткого карантину в Україні дозволена повноцінна робота закладів загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти. Університети і ПТУ можна буде відвідувати тільки групами не більше 20 чоловік.