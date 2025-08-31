ua en ru
Одна секунда до золота! Вікторія Ус принесла Україні срібло Кубка світу з веслувального слалому

Неділя 31 серпня 2025 12:52
UA EN RU
Одна секунда до золота! Вікторія Ус принесла Україні срібло Кубка світу з веслувального слалому Вікторія Ус здобула срібло Кубка світу 2025 з каное-слалому (фото: instagram.com/viktoriiausukraine)
Автор: Катерина Урсатій

Українська веслувальниця Вікторія Ус стала призеркою передостаннього етапу Кубка світу з каное-слалому, який проходив у словенському Тацені. У фіналі українка посіла друге місце, поступившись переможниці з Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Вікторія Ус підкорює подіум у Тацені

До цього змагання Ус підходила впевнено, беручи участь у всіх трьох попередніх етапах сезону. На старті в іспанському Ла-Сеу українська спортсменка посіла п’яте місце в каное-слаломі, демонструючи стабільну форму.

У Тацені 32-річна Ус потрапила до фіналу, потрапивши до топ-12 учасниць після кваліфікаційного заїзду.

Уже у фіналі українка змогла пробитися на друге місце. Час на фініші склав 87.78 секунд - менше ніж на секунду поступилася німкені Елені Лілік, яка стала переможницею з результатом 86.86 секунд.

Цікаво, що за чистим часом проходження дистанції українку випередили ще дві спортсменки - британка Кімберлі Вудс та бразилійка Ана Сатіла. Однак обидві отримали по дві секунди штрафу за зачеплення воріт, що дозволило Ус піднятися на подіум.

Результати фіналу каное-слалому, жінки

Елена Лілік (Німеччина) - 86.86 секунд
Вікторія Ус (Україна) - 87.78 секунд
Кімберлі Вудс (Велика Британія) - 88.19 секунд

Досягнення Вікторії Ус у Кубку світу

Для Ус це дев’ята нагорода на етапах Кубка світу з веслувального слалому та четверта в каное-слаломі.

Українка ще не здобувала "золото" на етапі Кубка світу, але систематично піднімається на подіум.

Медалі Вікторії Ус на етапах Кубка світу:

  • Каное-слалом: срібло (По, Франція, 2020), срібло (Тацен, Словенія, 2023), бронза (Івреа, Італія, 2024), срібло (Копер, Словенія, 2025)
  • Байдарка-слалом: бронза (Тацен, Словенія, 2019), бронза (По, Франція, 2020), бронза (Тацен, Словенія, 2022), срібло (Тацен, Словенія, 2023)
  • Байдарка-кросс: бронза (Краків, Польща, 2022)

Наступний етап Кубка світу

Заключний етап сезону відбудеться у німецькому Аугсбургу з 4 по 7 вересня.

Впевнені, що Вікторія спробує завершити сезон ще одним сильним виступом і продовжити серію подіумів на міжнародній арені.

Раніше ми повідомляли, що Людмила Лузан здобула чотири "золота" на Чемпіонаті світу-2025 з веслування на байдарках і каное, встановивши особистий рекорд.

Також читайте, як жіноча збірна України стала віце-чемпіоном Європи з академічного веслування.

