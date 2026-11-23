Під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО в Берліні він повідомив, що Росія випускає одну балістичну ракету кожні п'ять годин і намагається пришвидшити ці темпи.

За словами міністра, протягом минулого місяця російські війська запустили по Україні 153 балістичні ракети.

"Кожні п’ять годин ворог випускає одну балістичну ракету і продовжує прискорювати цей темп. Головними цілями Росії є цивільне населення та цивільна інфраструктура", - заявив Хмара.

Як Україна протидіє ракетам та виробництву РФ

Глава Міноборони підкреслив, що українські сили не лише збивають ворожі ракети в повітрі, а й полюють на російські пускові установки. За останні місяці Сили оборони завдали ударів по 16 пускових установках "Іскандер" та С-400.

"Ми також працюватимемо над зменшенням можливостей Росії виробляти зброю. З цієї причини оборонно-промислові об’єкти противника є серед наших цілей", - наголосив Хмара.

За даними української розвідки, які наводить видання, станом на жовтень резерви РФ налічували до 700 балістичних ракет та 1 тисячі крилатих ракет.

У Головному управлінні розвідки оцінюють, що Росія здатна виробляти до 110 балістичних ракет на місяць - приблизно по одній кожні шість з половиною годин.

До цього переліку входять ракети 9М723 "Іскандер-М" та РМ-48У. Останні запускають із пускових установок ППО С-400, які становлять понад половину російських запасів.