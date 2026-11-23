Выступая на Парламентской ассамблее НАТО в Берлине, он сообщил, что Россия выпускает одну баллистическую ракету каждые пять часов и пытается ускорить эти темпы.

По словам министра, в течение прошлого месяца российские войска запустили по Украине 153 баллистические ракеты.

"Каждые пять часов враг выпускает одну баллистическую ракету и продолжает ускорять этот темп. Главными целями России является гражданское население и гражданская инфраструктура", - заявил Хмара.

Как Украина противодействует ракетам и производству РФ

Глава Минобороны подчеркнул, что украинские силы не только сбивают вражеские ракеты в воздухе, но и охотятся за российскими пусковыми установками. За последние месяцы Силы обороны нанесли удары по 16 пусковым установкам "Искандер" и С-400.

"Мы также будем работать над уменьшением возможностей России производить оружие. По этой причине оборонно-промышленные объекты противника есть среди наших целей", - подчеркнул Хмара.

По данным украинской разведки, которые приводит издание, по состоянию на октябрь резервы РФ насчитывали до 700 баллистических ракет и 1 тысячу крылатых ракет.

В Главном управлении разведки оценивают, что Россия способна производить до 110 баллистических ракет в месяц - примерно по одной каждые шесть с половиной часов.

В этот перечень входят ракеты 9М723 "Искандер-М" и РМ-48У. Последние запускают с пусковых установок ПВО С-400, составляющих более половины российских запасов.