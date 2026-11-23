Россия наращивает ракетные удары по Украине и ускоряет производство баллистики. Только за последний месяц враг выпустил по стране 153 баллистические ракеты.
Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.
Выступая на Парламентской ассамблее НАТО в Берлине, он сообщил, что Россия выпускает одну баллистическую ракету каждые пять часов и пытается ускорить эти темпы.
По словам министра, в течение прошлого месяца российские войска запустили по Украине 153 баллистические ракеты.
"Каждые пять часов враг выпускает одну баллистическую ракету и продолжает ускорять этот темп. Главными целями России является гражданское население и гражданская инфраструктура", - заявил Хмара.
Глава Минобороны подчеркнул, что украинские силы не только сбивают вражеские ракеты в воздухе, но и охотятся за российскими пусковыми установками. За последние месяцы Силы обороны нанесли удары по 16 пусковым установкам "Искандер" и С-400.
"Мы также будем работать над уменьшением возможностей России производить оружие. По этой причине оборонно-промышленные объекты противника есть среди наших целей", - подчеркнул Хмара.
По данным украинской разведки, которые приводит издание, по состоянию на октябрь резервы РФ насчитывали до 700 баллистических ракет и 1 тысячу крылатых ракет.
В Главном управлении разведки оценивают, что Россия способна производить до 110 баллистических ракет в месяц - примерно по одной каждые шесть с половиной часов.
В этот перечень входят ракеты 9М723 "Искандер-М" и РМ-48У. Последние запускают с пусковых установок ПВО С-400, составляющих более половины российских запасов.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что есть информация от разведки о подготовке россиян к новым ракетным ударам по территории Украины в ближайшее время.
Кроме того, российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы россияне продолжили наносить массированные удары по украинским объектам.