Росія нарощує ракетні удари по Україні та прискорює виробництво балістики. Лише за останній місяць ворог випустив по країні 153 балістичні ракети.

Про це заявив міністр оборони України Євгеній Хмара, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider .

Під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО в Берліні він повідомив, що Росія випускає одну балістичну ракету кожні п'ять годин і намагається пришвидшити ці темпи.

За словами міністра, протягом минулого місяця російські війська запустили по Україні 153 балістичні ракети.

"Кожні п’ять годин ворог випускає одну балістичну ракету і продовжує прискорювати цей темп. Головними цілями Росії є цивільне населення та цивільна інфраструктура", - заявив Хмара.

Як Україна протидіє ракетам та виробництву РФ

Глава Міноборони підкреслив, що українські сили не лише збивають ворожі ракети в повітрі, а й полюють на російські пускові установки. За останні місяці Сили оборони завдали ударів по 16 пускових установках "Іскандер" та С-400.

"Ми також працюватимемо над зменшенням можливостей Росії виробляти зброю. З цієї причини оборонно-промислові об’єкти противника є серед наших цілей", - наголосив Хмара.

За даними української розвідки, які наводить видання, станом на жовтень резерви РФ налічували до 700 балістичних ракет та 1 тисячі крилатих ракет.

У Головному управлінні розвідки оцінюють, що Росія здатна виробляти до 110 балістичних ракет на місяць - приблизно по одній кожні шість з половиною годин.

До цього переліку входять ракети 9М723 "Іскандер-М" та РМ-48У. Останні запускають із пускових установок ППО С-400, які становлять понад половину російських запасів.