Одна з ракет впала в обласному центрі. Росія атакувала Запорізький район (фото)

В ніч на неділю, 13 листопада, російські окупанти обстріляли одне з сіл Запорізького району. Одна з випущених ракет, впала в одному з районів Запоріжжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха.
"Ворог продовжує тероризувати мирне населення області нічними обстрілами О 2 годині ночі засобами РСЗВ росіяни обстріляли одне з сіл Запорізького району", - йдеться в повідомленні.
За його словами, пошкоджена лінія електропередач, житлові будинки, легкові автомобілі. На щастя, люди залишились неушкодженими.
"Спеціальні служби до сьогоднішнього ранку займалися знешкодженням частин ракети з касетним боєкомплектом, що була збита нашими воїнами і впала в одному з районів Запоріжжя", - додав Старух.
Як повідомлялось, у Запоріжжі внаслідок ракетного удару 9 жовтня загинули 12 осіб. Також відомо про десятки постраждалих, серед них діти.
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