RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Одна из ракет упала в областном центре. Россия атаковала Запорожский район (фото)

Фото: Россия снова атаковала Запорожский район (t.me/starukhofficial)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на воскресенье, 13 ноября, российские оккупанты обстреляли одно из сел Запорожского района. Одна из выпущенных ракет, упала в одном из районов Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Враг продолжает терроризировать мирное население области ночными обстрелами В 2 часа ночи средствами РСЗО россияне обстреляли одно из сел Запорожского района", - говорится в сообщении.

По его словам, повреждена линия электропередач, жилых домов, легковых автомобилей. К счастью, люди остались невредимыми.

"Специальные службы до сегодняшнего утра занимались обезвреживанием частей ракеты с кассетным боекомплектом, сбитой нашими воинами и упавшей в одном из районов Запорожья", - добавил Старух.

Как сообщалось, в Запорожье в результате ракетного удара 9 октября погибли 12 человек. Также известно о десятках пострадавших, в их числе дети.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье