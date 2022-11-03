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Одна з ракет пошкодила тролейбус: нові подробиці удару по Харкову

Фото: з'явилися подробиці обстрілу Харкова (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти обстріляли Харків трьома ракетами. Одна з них пошкодила тролейбус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

"Вчора близько 23:00 ворог завдав удару 3 ракетами, попередньо ЗРК С-300, по м. Харків",- розповів він.

За словами очільника регіону, у Київському районі 1 ракета пошкодила господарську будівлю та тролейбус, решта ракет влучили в землю.

"Попередньо, без постраждалих", - констатував Синєгубов.

Обстріли Куп'янську, Куп'янського та Чугуївського районів

Як розповів голова ОВА, в Куп'янську під обстрілом загинула 82-річна жінка. В Куп'янському районі 1 людина госпіталізована з пораненнями.

"У Чугуївському районі зазнали поранень 5 мирних мешканців", - додав Синєгубов.

Підриви на мінах

Окрім цього, як зазначив очільник ОВА, вчора біля с. Олександрівка Богодухівського району в полі на міну наїхав комбайн. 37-річний комбайнер госпіталізований з пораненнями. А Біля с. Гракове Чугуївського району на міні підірвався трактор. На жаль, 45-річний тракторист загинув.

Як повідомлялось, російські окупанти ввечері 2 листопада вдарили по Харкову. У місті чули чотири вибухи.

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ОбстрілВійна в Україніхарков