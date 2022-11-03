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Одна из ракет повредила троллейбус: новые подробности удара по Харькову

Фото: появились подробности обстрела Харькова (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты обстреляли Харьков тремя ракетами. Одна из них повредила троллейбус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Вчера около 23:00 враг нанес удар 3 ракетами, предварительно ЗРК С-300, по г. Харьков",- рассказал он.

По словам главы региона, в Киевском районе 1 ракета повредила хозяйственное здание и троллейбус, остальные ракеты попали в землю.

"Предварительно, без пострадавших", - констатировал Синегубов.

Обстрелы Купянска, Купянского и Чугуевского районов

Как рассказал глава ОВА, в Купянске под обстрелом погибла 82-летняя женщина. В Купянском районе 1 человек госпитализирован с ранениями.

"В Чугуевском районе получили ранения 5 мирных жителей", - добавил Синегубов.

Подрывы на минах

Кроме того, как отметил глава ОВА, вчера возле с. Александровка Богодуховского района в поле на мину наехал комбайн. 37-летний комбайнер госпитализирован с ранениями. А возле с. Граково Чугуевского района на мине подорвался трактор. К сожалению, 45-летний тракторист погиб.

Как сообщалось, российские оккупанты вечером 2 ноября ударили по Харькову. В городе слышали четыре взрыва.

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