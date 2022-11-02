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Окупанти вдарили по Харкову: три прильоти у центральному районі

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Середа 02 листопада 2022 23:15
Окупанти вдарили по Харкову: три прильоти у центральному районі Фото: у Харкові та Миколаєві прогриміли (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти ввечері 2 листопада вдарили по Харкову. У місті чули чотири вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Крім того, вибухи чути у Миколаєві.

Мешканців просять залишатися в укриттях.

Оновлено 23:48

Російські окупанти завдали трьох ударів по Київському району міста, повідомив мер Ігор Терехов.

"Попередньо, потрапляння по адміністративній нежитловій будівлі. Інформації про поранених чи загиблих на даний момент немає", - йдеться у повідомленні.

Радник голови облради Наталія Попова також повідомляє про прильоти. Внаслідок атак сталося займання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вранці 2 листопада російські війська завдали удару по Вовчанську Харківської області. Внаслідок обстрілу поранення отримали п'ятеро людей.

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