Одна помилка може затягнути виплати: які документи перевірити військовим після поранення

Які документи потрібно перевірити після поранення

Документи після поранення оформлюють військові частини, медичні заклади та ТЦК та СП. Водночас військовим радять самостійно перевіряти дані у документах, щоб у майбутньому не довелося повертати їх на доопрацювання.

Зокрема, варто перевірити такі документи:

Форма №001/о - первинна медична картка, у якій фіксують факт поранення на догоспітальному етапі.

- первинна медична картка, у якій фіксують факт поранення на догоспітальному етапі. Виписка з медичної карти стаціонарного хворого за формою №027/о - її видають за кожен період стаціонарного лікування. У документі варто перевірити дату поранення, повний клінічний діагноз, усі травматичні ушкодження, супутні захворювання та ускладнення.

- її видають за кожен період стаціонарного лікування. У документі варто перевірити дату поранення, повний клінічний діагноз, усі травматичні ушкодження, супутні захворювання та ускладнення. Довідка ВЛК або свідоцтво про хворобу - необхідно перевірити персональні дані, дату травми, повноту діагнозів, формулювання причинного зв’язку, відповідність статтям Розкладу хвороб, а також наявність необхідних підписів і печаток.

- необхідно перевірити персональні дані, дату травми, повноту діагнозів, формулювання причинного зв’язку, відповідність статтям Розкладу хвороб, а також наявність необхідних підписів і печаток. Довідка про обставини травми (додаток 5) - один із ключових документів для проходження ВЛК та оформлення виплат. У ньому потрібно перевірити персональні дані та формулювання обставин отримання травми.

- один із ключових документів для проходження ВЛК та оформлення виплат. У ньому потрібно перевірити персональні дані та формулювання обставин отримання травми. Довідка про безпосередню участь у бойових діях (додаток 6) - у ній варто перевірити персональні дані та період участі.

У Мінветеранів наголошують, що особливо важливо перевіряти формулювання у документах, оскільки вони можуть мати значення для подальшого проходження медичних процедур, отримання виплат та оформлення статусів.

Що робити, якщо у документах є помилка

Неточності рекомендують виправити до того, як пакет документів буде поданий на ВЛК або експертній команді з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Залежно від документа для цього потрібно звернутися до медичного закладу, військової частини або ТЦК та СП.

Виправити помилки після подання документів також можливо, однак це може зайняти більше часу. У Мінветеранів також радять зберігати оригінали документів і завчасно робити якісні копії.

Якщо військовослужбовець не згоден із висновком ВЛК щодо причинного зв’язку травми, рішення можна оскаржити. На це передбачено 30 днів від дати прийняття рішення.

Правильне оформлення документів після поранення може бути необхідним для отримання одноразової грошової допомоги та інших передбачених виплат, проходження ВЛК, подальшого медичного оцінювання, а також оформлення статусу учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни.