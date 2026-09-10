Одна помилка може затягнути виплати: які документи перевірити військовим після поранення

Після поранення військовослужбовцям важливо перевірити правильність оформлення медичних та інших документів. Від цих паперів залежить, зокрема, призначення окремих виплат, проходження ВЛК та оформлення відповідних статусів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства у справах ветеранів України у Facebook.
Документи після поранення оформлюють військові частини, медичні заклади та ТЦК та СП. Водночас військовим радять самостійно перевіряти дані у документах, щоб у майбутньому не довелося повертати їх на доопрацювання.
Зокрема, варто перевірити такі документи:
У Мінветеранів наголошують, що особливо важливо перевіряти формулювання у документах, оскільки вони можуть мати значення для подальшого проходження медичних процедур, отримання виплат та оформлення статусів.
Неточності рекомендують виправити до того, як пакет документів буде поданий на ВЛК або експертній команді з оцінювання повсякденного функціонування особи.
Залежно від документа для цього потрібно звернутися до медичного закладу, військової частини або ТЦК та СП.
Виправити помилки після подання документів також можливо, однак це може зайняти більше часу. У Мінветеранів також радять зберігати оригінали документів і завчасно робити якісні копії.
Якщо військовослужбовець не згоден із висновком ВЛК щодо причинного зв’язку травми, рішення можна оскаржити. На це передбачено 30 днів від дати прийняття рішення.
Правильне оформлення документів після поранення може бути необхідним для отримання одноразової грошової допомоги та інших передбачених виплат, проходження ВЛК, подальшого медичного оцінювання, а також оформлення статусу учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни.
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