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Одна-півтори-дві черги. "Укренерго" оголосило обмеження щодо світла на 16 грудня

Фото: Графіки відключення світла 16 грудня застосують в кілька черг (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні завтра, 16 грудня, продовжать діяти графіки відключення світла. Однак в розподіленні електроенергії відбудуться зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" та ДТЕК.

В "Укренерго" пояснили, що завтра будуть застосовані різні графіки для споживачів.

Для побутових споживачів:

  • 07:00 - 08:00 - одна черга відключень;
  • 08:00 - 12:00 - дві черги відключень;
  • 12:00 - 15:00 - півтори черги відключень;
  • 15:00 - 17:00 - дві черги відключень;
  • 17:00 - 19:00 - півтори черги відключень;
  • 19:00 - 20:00 - одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу:

  • 07:00 - 21:00 - застосування графіків обмеження потужності.

Причина запровадження обмежень незмінна - пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні. Однак енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

"Звертаємо увагу, що відзавтра діятимуть нові графіки погодинних відключень. Стежте за повідомленнями на сторінках обленерго", - пояснили в компанії.

Водночас ДТЕК пояснив, що нові графіки відключень щодо Київської, Дніпропетровської, Одеської областей та Києва очікуються орієнтовно з першої години ночі.

"Системи оновлюються, тому єдиноразово графіки надійдуть вночі. Вони будуть доступні приблизно з 01:00 16 грудня на нашому телеграм-каналі", - пояснили в ДТЕК. 

Відключення світла в Україні

Зауважимо, що графіки відключення світла повернулись в Україні після російського обстрілу 28 листопада. Саме тоді росіяни завдали нового масованого удару по енергетиці України. Загалом були зафіксовані пошкодження відразу у 14 областях України.

Детальніше про те, що зараз відбувається в енергетиці - в матеріалі РБК-Україна.

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