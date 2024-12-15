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Одна-полторы-две очереди. "Укрэнерго" объявило ограничения по свету на 16 декабря

Фото: Графики отключения света 16 декабря применят в несколько очередей (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине завтра, 13 декабря, продолжат действовать графики отключения света. Однако в распределении электроэнергии произойдут изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго" и ДТЭК.

В "Укрэнерго" объяснили, что завтра будут применены различные графики для потребителей.

Для бытовых потребителей:

  • 07:00 - 08:00 - одна очередь отключений;
  • 08:00 - 12:00 - две очереди отключений;
  • 12:00 - 15:00 - полторы очереди отключений;
  • 15:00 - 17:00 - две очереди отключений;
  • 17:00 - 19:00 - полторы очереди отключений;
  • 19:00 - 20:00 - одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса:

  • 07:00 - 21:00 - применение графиков ограничения мощности.

Причина введения ограничений неизменна - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак в ноябре-декабре. Однако энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

"Обращаем внимание, что с завтрашнего дня будут действовать новые графики почасовых отключений. Следите за сообщениями на страницах облэнерго", - пояснили в компании.

В то же время ДТЭК пояснил, что новые графики отключений по Киевской, Днепропетровской, Одесской областей и Киева ожидаются ориентировочно с часу ночи.

"Системы обновляются, поэтому единоразово графики поступят ночью. Они будут доступны примерно с 01:00 16 декабря на нашем телеграмм-канале", - пояснили в ДТЭК.

Отключение света в Украине

Заметим, что графики отключения света вернулись в Украине после российского обстрела 28 ноября. Именно тогда россияне нанесли новый массированный удар по энергетике Украины. Всего были зафиксированы повреждения сразу в 14 областях Украины.

Подробнее о том, что сейчас происходит в энергетике - в материале РБК-Украина.

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