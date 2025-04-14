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Одна з областей у Великодню ніч змінить тривалість комендантської години

Ілюстративне фото: Хмельницька область змінить тривалість комендантської години на Великдень (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Хмельницькій області у Великодню ніч, з 19 на 20 квітня, комендантська година діятиме з опівночі до 03:00. Також буде посилено заходи безпеки у цей період.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Розумію, наскільки важливе це свято для кожного з нас. У мирний час храми були переповнені вірянами. Але, на жаль, четвертий рік великої війни вносить свої корективи. Нещодавні трагедії в Кривому Розі, Сумах, постійні ворожі обстріли наших міст і сіл, і наша область не виняток, змушують нас бути особливо пильними", - написав Тюрін.

Під час скороченої комендантської години буде посилено заходи безпеки:

  • відбулась нарада з духовенством області щодо організації святкування;
  • вогнеборці проводять протипожежні інструктажі;
  • правоохоронці будуть патрулювати в посиленому режимі;
  • необхідно забезпечити доступність укриттів у разі повітряної тривоги.

Нагадаємо, проведення великодніх заходів на території Кіровоградської області відбуватиметься цього року згідно з новим розпорядженням очільника державної адміністрації. У ньому йдеться, зокрема, про посилення безпекових заходів і комендантську годину у великодню ніч.

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