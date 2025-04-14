Одна из областей в Пасхальную ночь изменит продолжительность комендантского часа

"Понимаю, насколько важен этот праздник для каждого из нас. В мирное время храмы были переполнены верующими. Но, к сожалению, четвертый год большой войны вносит свои коррективы. Недавние трагедии в Кривом Роге, Сумах, постоянные вражеские обстрелы наших городов и сел, и наша область не исключение, заставляют нас быть особенно бдительными", - написал Тюрин.

Во время сокращенного комендантского часа будут усилены меры безопасности:

состоялось совещание с духовенством области по организации празднования;

пожарные проводят противопожарные инструктажи;

правоохранители будут патрулировать в усиленном режиме;

необходимо обеспечить доступность укрытий в случае воздушной тревоги.

Напомним, проведение пасхальных мероприятий на территории Кировоградской области будет проходить в этом году согласно новому распоряжению главы государственной администрации. В нем говорится, в частности, об усилении мер безопасности и комендантском часе в пасхальную ночь.