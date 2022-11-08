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Одна з областей України тренувалася ліквідовувати наслідки ядерного удару (відео)

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Чернівецьа область, Вівторок 08 листопада 2022 10:11
Одна з областей України тренувалася ліквідовувати наслідки ядерного удару (відео) Фото: в Україні провели навчання з ліквідації наслідків ядерного удару (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Марія Кучерявець

В Чернівецькій області провели тренування щодо ліквідації наслідків ядерного удару. Ситуацію було змодельовано з урахуванням регіональних особливостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка в Telegram.

"Обласна військова адміністрація спільно з ГУ ДСНС України у Чернівецькій області організували спільне тренування з ліквідації наслідків ядерного удару", - написав він.

Відомо, що під час тренувань йшлося про механізми ефективної комунікації усіх екстрених служб, посадових осіб у разі небезпеки, розроблений план дій для евакуації умовних потерпілих та ліквідації наслідків катастрофи.

За даними Чернівецької ОВА, навички удосконалювали з використанням спеціальних аварійно-рятувальних машин та обладнання.

Також в ОВА було організовано навчальне місце з вивчення правил користування засобів індивідуального захисту населення

Нагадаємо, як заявив президент Володимир Зеленський, Росії більше не існуватиме у випадку, якщо вона застосує свою ядерну зброю.

Пізніше у Білому домі зазначили, що не бачать ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї, але в США також попередили, що такий крок обернеться катастрофою для голови Кремля Володимира Путіна та усієї країни в цілому.

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