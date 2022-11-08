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Одна из областей Украины тренировалась ликвидировать последствия ядерного удара (видео)

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Черновицкая область, Вторник 08 ноября 2022 10:11
Одна из областей Украины тренировалась ликвидировать последствия ядерного удара (видео) Фото: в Украине провели тренировки по ликвидации последствий ядерного удара (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Мария Кучерявец

В Черновицкой области провели тренировки по ликвидации последствий ядерного удара. Ситуация была смоделирована с учетом региональных особенностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка в Telegram.

"Областная военная администрация совместно с ГУ ГСЧС Украины в Черновицкой области организовали совместную тренировку по ликвидации последствий ядерного удара", - написал он.

Известно, что во время тренировок речь шла о механизмах эффективной коммуникации всех экстренных служб, должностных лиц в случае опасности, разработан план действий по эвакуации условных пострадавших и ликвидации последствий катастрофы.

По данным Черновицкой ОВА, навыки совершенствовались с использованием специальных аварийно-спасательных машин и оборудования.

Также в ОВА было организовано учебное место по изучению правил использования средств индивидуальной защиты населения

Напомним, как заявил президент Владимир Зеленский, Россия больше не будет существовать в случае, если она применит свое ядерное оружие.

Позже в Белом доме отметили, что не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия, но в США также предупредили, что такой шаг обернется катастрофой для главы Кремля Владимира Путина и всей страны в целом.

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Ядерное оружие Черновицкая область Ядерная война
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