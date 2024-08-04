Одна з небагатьох. Ірландія звинуватила Росію в шпигунстві

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна та Ірландія провели перші переговори у рамках підготовки двосторонньої угоди про гарантії безпеки.

Зауважимо, що нині Ірландія є нейтральною країною і не надає Україні летальної допомоги.

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