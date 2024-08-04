Одна з небагатьох. Ірландія звинуватила Росію в шпигунстві

Росія одна з небагатьох країн, які шпигують в Ірландії. Зокрема росіяни намагаються викрасти секрети у держави та промисловості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTÉ.
"Так влаштований світ...Ми маємо обов’язок розслідувати загрози з боку ворожих держав і керувати ними, включаючи шпигунство в державі. Ми зобов’язані стежити за конкретними загрозами. Росія є однією з тих країн, у яких ми зацікавлені", - сказав помічник комісара.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна та Ірландія провели перші переговори у рамках підготовки двосторонньої угоди про гарантії безпеки.
Зауважимо, що нині Ірландія є нейтральною країною і не надає Україні летальної допомоги.
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