UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Одна з небагатьох. Ірландія звинуватила Росію в шпигунстві

Фото: В Ірландії заявили, що в країні діють шпигуни з Росії (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росія одна з небагатьох країн, які шпигують в Ірландії. Зокрема росіяни намагаються викрасти секрети у держави та промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTÉ.

"Так влаштований світ...Ми маємо обов’язок розслідувати загрози з боку ворожих держав і керувати ними, включаючи шпигунство в державі. Ми зобов’язані стежити за конкретними загрозами. Росія є однією з тих країн, у яких ми зацікавлені", - сказав помічник комісара.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна та Ірландія провели перші переговори у рамках підготовки двосторонньої угоди про гарантії безпеки.

Зауважимо, що нині Ірландія є нейтральною країною і не надає Україні летальної допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІрландіяВійна Росії проти України