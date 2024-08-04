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Одна из немногих. Ирландия обвинила Россию в шпионаже

Фото: В Ирландии заявили, что в стране действуют шпионы из России (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россия одна из немногих стран, которые шпионят в Ирландии. В частности россияне пытаются похитить секреты у государства и промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTÉ.

Напомним, ранее мы писали, что Украина и Ирландия провели первые переговоры по подготовке двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.

Отметим, что в настоящее время Ирландия является нейтральной страной и не оказывает Украине летальную помощь.

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