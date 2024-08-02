Україна та Ірландія почали обговорювати угоду про гарантії безпеки
Україна та Ірландія провели перші переговори у рамках підготовки двосторонньої угоди про гарантії безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.
Перший раунд переговорів провів заступник керівника ОП Ігор Жовква.
"Ми цінуємо багатогранну підтримку України з боку Ірландії та нашу співпрацю на шляху України до членства в ЄС. Ірландія демонструє солідарність у нашій спільній боротьбі за захист спільних цінностей, справедливий мир і безпечну Європу", - зазначив Жовква.
Як зазначили у відомстві, під час переговорів було обговорено зміст двосторонньої угоди. Також сторони обмінялися думками щодо конкретних положень та домовилися про подальші кроки.
Що передувало
Нагадаємо, 9 травня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ірландії Саймон Харріс обговорили підписання двосторонньої угоди про гарантії безпеки.
При цьому 21 червня Жовква зазначав, що переговори щодо підписання угоди з Ірландією мають розпочатися найближчим часом.
До словам, Ірландія є нейтральною країною. Тому вона не надає Україні летальної допомоги.
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