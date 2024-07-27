Одна из популярных услуг. Сколько стоит оформить загранпаспорт в ЦНАП
Оформление загранпаспорта особенно актуально в период отпусков, когда украинцы чаще путешествуют за границу. В ЦНАП Киева это одна из самых популярных услуг летом.
Сколько стоит оформление паспорта для выезда за границу и какие документы нужно предоставить, в комментарии РБК-Украина сообщила директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.
Сколько стоит оформить загранпаспорт
В столичных центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) в связи с сезоном летних отпусков значительно растет спрос на услуги по оформлению паспортов.
"Этот период является особенно активным для граждан, которым нужно обновить документы", - отметила Наталья Шамрай.
Для оформления загранпаспорта необходимо подготовить следующие документы:
- паспорт или свидетельство о рождении (для детей);
- квитанция об уплате административного сбора;
- фотография размером 10х15 см (для детей до 12 лет).
Оформить и получить загранпаспорт будет стоить:
- в течение 20 рабочих дней – 958 грн;
- срочно за 7 рабочих дней – 1598 грн.
Фото: Получение услуг в ЦНАП (РБК-Украина/Виталий Носач)
Какие услуги ЦНАП самые популярные летом
Ранее в ЦНАП Киева определили топ-5 услуг, за которыми летом обращаются чаще всего:
- паспортные услуги;
- услуги по регистрации места жительства;
- государственная регистрация имущества;
- государственная регистрация бизнеса;
- услуги социального характера.
Оформление паспорта гражданина Украины с 18 лет за 20 рабочих дней стоит 504 грн. За быстрое оформление по сокращенной процедуре за 10 рабочих дней – 874 грн.
Напомним, мы писали, что в ЦНАПах во время войны продолжают предоставлять почти 450 видов услуг: от оформления паспортов и помощи при рождении ребенка до комплекса услуг ветеранам, которые с помощью ЦНАПов можно сделать по одному заявлению.
Также мы рассказывали, с какого возраста нужно оформлять паспорт ребенку. Детям в Украине для получения различных услуг, сдачи экзаменов и регистрации места жительства необходимо иметь паспортный документ. Первый паспорт гражданина Украины оформляется в виде ID-карты.
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