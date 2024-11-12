Одна з найбільших столиць Європи може заборонити кросовери: мер міста назвав причину

Законопроект винесуть на розгляд вже наступного тижня. Якщо він буде схвалений і набуде чинності, то під обмеження потраплять не всі кросовери та позашляховики, а лише люксові та преміальні, наприклад Range Rover, уточнює видання, вони позначені в проекті як "4x4s de luxe" або "quatre-quatres de luxe" (повнопривідні автомобілі класу люкс). Маються на увазі бензинові та дизельні кросовери та позашляховики масою більше 1,7 тонни, а також електричні позашляховики важчі за дві тонни.

Згідно зі статистикою, яку наводить The Times, кросовери та позашляховики, які можуть потрапити під заборону, займають частку близько 25 відсотків у автопарку Парижа.

Раніше для важких кросоверів та позашляховиків у Парижі збільшили вартість паркування — у центрі міста воно виросло і тепер становить 18 євро на годину проти шести євро для автомобілів інших класів. Крім того, у французькій столиці діє заборона на проїзд усіх автомобілів у центрі міста, крім тих випадків, коли їхні власники працюють у цій зоні, прямують туди за покупками, у ресторан чи музей.