Одна из самых больших столиц Европы может запретить кроссоверы: мэр города назвал причину

Законопроект будет вынесен на рассмотрение уже на следующей неделе. Если оно будет одобрено и вступит в силу, то под ограничение попадут не все кроссоверы и внедорожники, а только люксовые и премиальные, например Range Rover, уточняет издание, они обозначены в проекте как "4x4s de luxe" или "quatre-quatres de luxe" ( полноприводные автомобили класса люкс). Имеются в виду бензиновые и дизельные кроссоверы и внедорожники массой более 1,7 тонны, а также электрические внедорожники тяжелее двух тонн.

Согласно статистике, которую приводит The Times, кроссоверы и внедорожники, которые могут попасть под запрет, занимают долю около 25 процентов в автопарке Парижа.

Ранее для тяжелых кроссоверов и внедорожников в Париже увеличили стоимость парковки — в центре города она выросла и теперь составляет 18 евро в час против шести евро для автомобилей других классов. Кроме того, во французской столице действует запрет на проезд всех автомобилей в центре города, кроме тех случаев, когда их владельцы работают в этой зоне, направляются туда за покупками, в ресторан или музей.