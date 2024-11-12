RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Одна из самых больших столиц Европы может запретить кроссоверы: мэр города назвал причину

Фото: одна из самых больших столиц Европы может запретить кроссоверы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Мэр Парижа Анн Идальго хочет запретить ездить по городу на кроссоверах. Она планирует внести законопроект, наделяющий городские советы правом запрещать использование определенных личных транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Законопроект будет вынесен на рассмотрение уже на следующей неделе. Если оно будет одобрено и вступит в силу, то под ограничение попадут не все кроссоверы и внедорожники, а только люксовые и премиальные, например Range Rover, уточняет издание, они обозначены в проекте как "4x4s de luxe" или "quatre-quatres de luxe" ( полноприводные автомобили класса люкс). Имеются в виду бензиновые и дизельные кроссоверы и внедорожники массой более 1,7 тонны, а также электрические внедорожники тяжелее двух тонн.

Согласно статистике, которую приводит The Times, кроссоверы и внедорожники, которые могут попасть под запрет, занимают долю около 25 процентов в автопарке Парижа.

Ранее для тяжелых кроссоверов и внедорожников в Париже увеличили стоимость парковки — в центре города она выросла и теперь составляет 18 евро в час против шести евро для автомобилей других классов. Кроме того, во французской столице действует запрет на проезд всех автомобилей в центре города, кроме тех случаев, когда их владельцы работают в этой зоне, направляются туда за покупками, в ресторан или музей.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПарижАвтомобильное движение