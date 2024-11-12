Одна з найбільших столиць Європи може заборонити кросовери: мер міста назвав причину
Мер Парижа Анн Ідальго хоче заборонити їздити по місту на кросоверах. Вона планує внести законопроект, що наділяє міські ради правом забороняти використання певних особистих транспортних засобів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
Законопроект винесуть на розгляд вже наступного тижня. Якщо він буде схвалений і набуде чинності, то під обмеження потраплять не всі кросовери та позашляховики, а лише люксові та преміальні, наприклад Range Rover, уточнює видання, вони позначені в проекті як "4x4s de luxe" або "quatre-quatres de luxe" (повнопривідні автомобілі класу люкс). Маються на увазі бензинові та дизельні кросовери та позашляховики масою більше 1,7 тонни, а також електричні позашляховики важчі за дві тонни.
Згідно зі статистикою, яку наводить The Times, кросовери та позашляховики, які можуть потрапити під заборону, займають частку близько 25 відсотків у автопарку Парижа.
Раніше для важких кросоверів та позашляховиків у Парижі збільшили вартість паркування — у центрі міста воно виросло і тепер становить 18 євро на годину проти шести євро для автомобілів інших класів. Крім того, у французькій столиці діє заборона на проїзд усіх автомобілів у центрі міста, крім тих випадків, коли їхні власники працюють у цій зоні, прямують туди за покупками, у ресторан чи музей.
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