Одна из самых больших столиц Европы может запретить кроссоверы: мэр города назвал причину
Мэр Парижа Анн Идальго хочет запретить ездить по городу на кроссоверах. Она планирует внести законопроект, наделяющий городские советы правом запрещать использование определенных личных транспортных средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
Законопроект будет вынесен на рассмотрение уже на следующей неделе. Если оно будет одобрено и вступит в силу, то под ограничение попадут не все кроссоверы и внедорожники, а только люксовые и премиальные, например Range Rover, уточняет издание, они обозначены в проекте как "4x4s de luxe" или "quatre-quatres de luxe" ( полноприводные автомобили класса люкс). Имеются в виду бензиновые и дизельные кроссоверы и внедорожники массой более 1,7 тонны, а также электрические внедорожники тяжелее двух тонн.
Согласно статистике, которую приводит The Times, кроссоверы и внедорожники, которые могут попасть под запрет, занимают долю около 25 процентов в автопарке Парижа.
Ранее для тяжелых кроссоверов и внедорожников в Париже увеличили стоимость парковки — в центре города она выросла и теперь составляет 18 евро в час против шести евро для автомобилей других классов. Кроме того, во французской столице действует запрет на проезд всех автомобилей в центре города, кроме тех случаев, когда их владельцы работают в этой зоне, направляются туда за покупками, в ресторан или музей.
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