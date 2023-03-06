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Один человек погиб в результате падения легкомоторного самолета под Нью-Йорком

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Нью-Йорк, Понедельник 06 марта 2023 02:59
Один человек погиб в результате падения легкомоторного самолета под Нью-Йорком Фото: Один человек погиб в результате падения легкомоторного самолета под Нью-Йорком (Chris Baldassano/NBC)
Автор: Артур Родивилов

Один человек погиб при падении легкомоторного самолета под Нью-Йорком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Кроме того, двое находившихся в самолете человек пострадали в результате происшествия. Они госпитализированы.

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что легкомоторный самолет Piper PA 28 разбился на подлете к аэропорту Фармингдейла. Аэропорт находится примерно в 32 км к востоку от Нью-Йорка.

По предварительным данным, на земле пострадавших нет.

Напомним, ранее в Житомирской области разбился дельтаплан. В результате погиб пилот летательного транспорта.

Также РБК-Украина писало, что в середине июля в Киевской области упал легкомоторный самолет, в салоне находились два человека, они не пострадали.

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