Один человек погиб в результате падения легкомоторного самолета под Нью-Йорком
Фото: Один человек погиб в результате падения легкомоторного самолета под Нью-Йорком (Chris Baldassano/NBC)
Один человек погиб при падении легкомоторного самолета под Нью-Йорком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.
Кроме того, двое находившихся в самолете человек пострадали в результате происшествия. Они госпитализированы.
Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что легкомоторный самолет Piper PA 28 разбился на подлете к аэропорту Фармингдейла. Аэропорт находится примерно в 32 км к востоку от Нью-Йорка.
По предварительным данным, на земле пострадавших нет.
Напомним, ранее в Житомирской области разбился дельтаплан. В результате погиб пилот летательного транспорта.
Также РБК-Украина писало, что в середине июля в Киевской области упал легкомоторный самолет, в салоне находились два человека, они не пострадали.