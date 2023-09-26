Одна людина поранена. В ОВА показали наслідки ранкових обстрілів Херсона (відео)

Через ранкові обстріли Херсону у вівторок, 26 вересня, поранення отримала одна людина. Також окупанти скинули на житлові квартали авіабомбу, через атаку не минулося і без пожежі.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал голови Херсонської ОВА олександра Прокудіна, Telegram-канал Херсонської ОВА.

"Стало відомо про пораненого внаслідок авіаудару по Херсону. За меддопомогою звернувся 38-річний чоловік", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА.

Як додали в адміністрації, його в стані середньої тяжкості шпиталізували до лікарні. Медики надають йому допомогу.

Коментуючи ранкові обстріли міста, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що неподалік одного з будинків ворог скинув керовану авіабомбу.

"Внаслідок влучання пошкоджено довколишні оселі", - зазначив очільник ОВА.

Також сталася пожежа в адміністративній будівлі одного з підприємств. Її ліквідували вогнеборці, котрі оперативно прибули на місце події.

Ранкові обстріли Херсона та області

На світанку вівторка, 26 окупанти знову обстріляли Киселівку, постраждала одна людина. Також з авіації ворог ударив Ольговку. Крім того, у Херсоні під обстріл потрапив Корабельний район.

Нагадаємо, вчора російські війська обстріляли Херсон, застосувавши артилерії. Зокрема, під удар потрапив місцевий ринок, поранено одну людину.