Ввечері та зранку окупанти обстріляли Херсон та два села: мінімум 5 поранених

Весь минулий вечір та ранок вівторка, 26 вересня, російські війська обстрілювали Херсон та села Киселівка та Ольгівка, що знаходяться в Херсонському та Бериславському районах. Наразі відомо мінімум про 5 поранених.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Учора близько 21-ї під удар потрапила Киселівка. Травмовані четверо людей. Двоє чоловіків 28 і 64 років, 67-річна жінка отримали легкі ушкодження. Їм надана допомога на місці", - розповів він.

За словами Прокудіна, ще одна постраждала віком 68 років доставлена до лікарні в стані середньої важкості.

Ранкові обстріли Херсона та області

Як розповів голова ОВА, на світанку окупанти знову обстріляли Киселівку. Попередньо - постраждала людина. Також з авіації ворог вдарив по Ольгівці. Масштаби руйнувань встановлюються.

"Сьогодні о 05:00 ранку ворог вдарив з авіації по Ольгівці. Близько 07:00 ранку армія РФ обстріляла Киселівку та Херсон. Є постраждалі", - додав Прокудін.

Обстріли Берислава та Херсона

Російські війська скинули на Берислав Херсонської області чотири авіабомби вранці у понеділок, 25 вересня. Одна з них упала на будівлю ЖЕКу та одна – на житловий будинок. Спочатку повідомлялося, що одна людина загинула, є поранені. Пізніше в обласній прокуратурі уточнили, що внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще трьох людей травмовано. У відомстві попередили, що під завалами можуть бути люди, а обстріл триває. Загалом через обстріли Берислава троє людей загинули, двоє отримали поранення.

Крім того, вчора російські війська обстріляли Херсон, застосувавши артилерії. Зокрема, під удар потрапив місцевий ринок, поранено одну людину.