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Одна из крупнейших криптобирж мира блокирует более 25 тысяч кошельков россиян из-за санкций

Автор: Артур Родивилов

Американская криптобиржа Coinbase сообщила, что обязуется соблюдать санкции, наложенные на российский финансовый сектор правительствами разных стран. Компания уже приступила к блокированию примерно 25 тысяч российских адресов,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Coinbase.

Они теперь "причастны к незаконной деятельности".

"За последние несколько недель правительства всего мира ввели ряд санкций в отношении отдельных лиц и территорий в ответ на вторжение России в Украину. Санкции играют жизненно важную роль в обеспечении национальной безопасности и сдерживании незаконной агрессии, и Coinbase полностью поддерживает эти усилия государственных органов", - говорится в сообщении.

Сoinbase с ежедневным оборотом в 7,5 млрд долларов занимает второе место в мире по среднему объему торгов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что карты Visa и Mastercard из РФ перестанут работать в других странах.

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Санкции против России