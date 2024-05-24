Одна з країн НАТО замовила у Rheinmetall артснаряди на 300 млн євро

За даними компанії, замовлення включає в себе кілька десятків тисяч артилерійських снарядів і кілька сотень тисяч модулів метальних зарядів. Загальна вартість замовлення становить майже 300 мільйонів євро. Поставки здійснюватимуться в період з 2024 по 2028 рік

"Необхідність поповнити запаси боєприпасів збройних сил унаслідок війни в Україні принесла Rheinmetall великі замовлення в галузі артилерійських боєприпасів", - заявили в компанії.

При цьому там зазначили, що нові замовлення ще раз підкреслюють провідну технологічну позицію Rheinmetall у розробці та виробництві боєприпасів у Європі.