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Одна из стран НАТО заказала у Rheinmetall артснаряды на 300 млн евро

Фото: глава Rheinmetall Армин Паппергер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Одна из стран-членов НАТО заказала у немецкой оборонной компании Rheinmetall поставку артиллерийских боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Rheinmetall.

По данным компании, заказ включает в себя несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов и несколько сотен тысяч модулей метательных зарядов. Общая стоимость заказа составляет почти 300 миллионов евро. Поставки будут осуществляться в период с 2024 по 2028 год

"Необходимость пополнить запасы боеприпасов вооруженных сил в результате войны в Украине принесла Rheinmetall крупные заказы в области артиллерийских боеприпасов", - заявили в компании.

При этом там отметили, что новые заказы еще раз подчеркивают ведущую технологическую позицию Rheinmetall в разработке и производстве боеприпасов в Европе.

Инициатива Чехии по боеприпасам для Украины

Европейский союз еще в прошлом году объявил о намерении передать Украине около одного миллиона артиллерийских боеприпасов. Однако спустя год оказалось, что ЕС не удалось сдержать своего обещания и поставил намного меньше снарядов, чем предполагалось.

В связи с этим президент Чехии Петр Павел инициировал закупку снарядов для Украины у третьих стран, при этом часть из них является союзниками России. Так, Праге посредством переговоров удалось выявить более одного миллиона боеприпасов. Помимо этого, власти Чехии говорили, что количество боеприпасов для Украины может возрасти, поскольку поставщики пообещали увеличить их количество до 1,5 млн единиц.

Страны-союзники Украины после предложения Павела начали объявлять о присоединении к инициативе и передачи десятков миллионов евро для покупки снарядов. Ранее в Чехии заявляли, что первые поставки артиллерийских снарядов могут начаться уже в июне.

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