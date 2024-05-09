Чеська ініціатива: Павел розповів, коли Україна отримає першу партію снарядів

Першу партію закуплених у рамках чеської ініціативи 180 тисяч боєприпасів, можуть доправити в Україну вже у червні. Надалі заплановані поставки значно більших об'ємів.

За його словами, чим більше сторін знають про ініціативу із закупівлі боєприпасів, тим більша виникає конкуренція. На його думку, з одного боку, слід було говорити про ініціативу, щоб заручитися підтримкою інших країн, однак з іншого боку, "ми також розкрили свої карти, чим, зараз користується Росія".

"Це ще одна причина, чому ініціатива просувається не так швидко, як нам би хотілося. Разом із нашим прем'єр-міністром Петром Фіалою я припускаю, що перші 180 тисяч одиниць боєприпасів, будуть доставлені у червні, і вже є контракти на подальшу п'яти-шестизначну кількість снарядів", - сказав Павел.

Президент Чехії також зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення, Україна зіткнулася з надзвичайними труднощами і продемонструвала неабияку стійкість.

За його словами, Росія набагато сильніша за Україну, а Захід підтримує Україну технічно і фінансово. Однак, додав Павел, "ми наближаємося до того моменту, коли людські ресурси та підтримка серед українського населення, дедалі більше ставатимуть обмежуючими факторами".

"У цій ситуації, - і я вже давно про це говорю, - важливо всіляко підтримувати Україну, щоб вона могла дати зрозуміти російському агресору, що немає сенсу продовжувати війну, що Росія не досягне жодних подальших військових успіхів. Тому що доки у Росії є хоч якась надія на успіх, в неї немає жодних підстав вести мирні переговори", - наголосив Павел.