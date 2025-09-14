UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Одна з країн НАТО підіймала винищувачі через російські літаки

Фото: Литва підіймала винищувачі НАТО через російські літаки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські літаки порушили правила польоти. Тому Литва була змушена підняти літаки НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За даними литовської армії, винищувачі НАТО підіймалися у повітря двічі.

"Вони піднімалися для спостереження і супроводу російських літаків, які порушили порядок. Обидва випадки не були пов'язані з превентивними заходами в Польщі через дрони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські літаки летіли з вимкненими радіолокаційними автовідповідачами без планів польоту.

 

Навчання у Білорусі

Зазначимо, що в Білорусі у період з 12 до 16 вересня проходять планові російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025". На початку серпня до Білорусі на навчання почали прибувати російські військові.

У ніч проти 12 вересня Польща повністю закрила кордон із Білоруссю через навчання "Захід-2025". Литва також готова закрити кордон з Білоруссю.

Також нагадаємо, що під час нічної атаки РФ на Україну 10 вересня кілька російських дронів залетіли у Польщу. Авіація застосувала зброю для їх знищення.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОЛитва