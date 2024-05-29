Одна з країн Європи замовила у Rheinmetall снаряди для ППО на сотні мільйонів євро

Чи має Україна системи Skynex

Варто зазначити, що в грудні 2022 року завод Rheinmetall заявив, що виготовить дві зенітні системи Skynex для неназваної країни. Німецькі ЗМІ повідомляли, що, ймовірно, комплекси отримає Україна.

У квітні 2023 року стало офіційно відомо, що Україна отримала системи і вони стали на бойове чергування.

Через рік, у квітні 2024-го, Німеччина повідомила, що передала Україні ще один зенітний артилерійський комплекс Skynex. В Україні цю систему охрестили як "вбивця Шахедів". Детальніше про те, що відомо про Skynex - у матеріалі РБК-Україна.

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