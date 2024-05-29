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Одна з країн Європи замовила у Rheinmetall снаряди для ППО на сотні мільйонів євро

Фото: Rheinmetall виготовить для країни Європи велику партію снарядів для ППО (rheinmetall com)
Автор: Наталія Юрченко

Одна з європейських країн замовила у німецької оборонної компанії Rheinmetall велику партію боєприпасів для протиповітряної оборони. Йдеться про боєприпаси для систем Skynex.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Rheinmetall.

Як зазначається, вартість контракту становить декілька сотень мільйонів євро. Буде виготовлено кілька сотень тисяч магазинів 35-мм снарядів AHEAD.

Rheinmetall не називає країну, яка зробила замовлення, лише вказує, що це європейська країна.

Skynex - це система, основою якої є гармата. Вона підходить для боротьби з повітряними цілями з близької відстані.

Основна перевага Skynex - це відносна дешевизна, оскільки 35-мм боєприпаси AHEAD є дешевшими, ніж аналогічні керовані ракети. Крім того, ці боєприпаси неможливо ліквідувати за допомогою засобів електронної протидії.

 

Чи має Україна системи Skynex

Варто зазначити, що в грудні 2022 року завод Rheinmetall заявив, що виготовить дві зенітні системи Skynex для неназваної країни. Німецькі ЗМІ повідомляли, що, ймовірно, комплекси отримає Україна.

У квітні 2023 року стало офіційно відомо, що Україна отримала системи і вони стали на бойове чергування.

Через рік, у квітні 2024-го, Німеччина повідомила, що передала Україні ще один зенітний артилерійський комплекс Skynex. В Україні цю систему охрестили як "вбивця Шахедів". Детальніше про те, що відомо про Skynex - у матеріалі РБК-Україна.

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ППО